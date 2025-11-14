Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
12.43EUR
0.12EUR
0.93 %
13:13:18
BMN
17.11.2025 11:22:18
Valeo SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo vor einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte ein weiterhin hohes Wachstum aus eigener Kraft in Aussicht stellen, getrieben von den in den vergangenen Jahren eingeheimsten Aufträgen, schrieb David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/rob/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Valeo SA
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
12.43 €
Abst. Kursziel*:
-19.52%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
12.43 €
Abst. Kursziel aktuell:
-19.55%
Analyst Name::
David Lesne
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Valeo SA
Analysen zu Valeo SA
|11:22
|Valeo Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Valeo SA
|12.46
|1.14%
