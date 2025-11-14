Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526

12.43
EUR
0.12
EUR
0.93 %
13:13:18
BMN
17.11.2025 11:22:18

Valeo SA Neutral

Valeo
12.43 EUR 0.93%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo vor einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte ein weiterhin hohes Wachstum aus eigener Kraft in Aussicht stellen, getrieben von den in den vergangenen Jahren eingeheimsten Aufträgen, schrieb David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Neutral
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
12.43 € 		Abst. Kursziel*:
-19.52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
12.43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.55%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

