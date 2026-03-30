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30.03.2026 10:20:06

Valeo SA Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Hold" belassen. Bei den europäischen Autozulieferern seien die Geschäfte im Januar und Februar offenbar erwartungsgemäß bis etwas besser gelaufen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer Branchenbetrachtung vom Sonntag. Der Konflikt im Nahen Osten habe keinen Einfluss auf die Nachfrage und die Produktionsplanung. Die größten unmittelbaren Risiken sähen die Unternehmen bei Speicherchips- und Energiekosten sowie bei der Logistik. Schaeffler habe sich mit Blick auf den Absatz und die langfristige Strategie am zuversichtlichsten gezeigt. Aumovio sehe 2026 als Übergangsjahr, und Valeo habe den vorsichtigen, aber sich verbessernden Ausblick bestätigt./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Valeo SA Hold
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Valeo SA 		Analyst:
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10:20 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Valeo Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Valeo Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 Valeo Hold Deutsche Bank AG
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