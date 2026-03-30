Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
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Valeo SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Hold" belassen. Bei den europäischen Autozulieferern seien die Geschäfte im Januar und Februar offenbar erwartungsgemäß bis etwas besser gelaufen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer Branchenbetrachtung vom Sonntag. Der Konflikt im Nahen Osten habe keinen Einfluss auf die Nachfrage und die Produktionsplanung. Die größten unmittelbaren Risiken sähen die Unternehmen bei Speicherchips- und Energiekosten sowie bei der Logistik. Schaeffler habe sich mit Blick auf den Absatz und die langfristige Strategie am zuversichtlichsten gezeigt. Aumovio sehe 2026 als Übergangsjahr, und Valeo habe den vorsichtigen, aber sich verbessernden Ausblick bestätigt./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.66 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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