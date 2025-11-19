Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’572 0.7%  SPI 17’261 0.7%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’214 0.2%  Euro 0.9283 0.2%  EStoxx50 5’535 0.0%  Gold 4’103 0.9%  Bitcoin 73’430 -1.1%  Dollar 0.8010 0.2%  Öl 63.1 -2.7% 
Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526

12.25
EUR
0.15
EUR
1.20 %
14:13:31
BMN
19.11.2025 13:24:42

Valeo SA Hold

Valeo
12.24 EUR 1.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo mit einem Kursziel von 10,35 Euro auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe 2025 in einem schwierigen Umfeld Fortschritte gemacht, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag am Donnerstag. Dort stehe Valeo vor der Herausforderung, Ziele vorzustellen, die realistisch seien und gleichzeitig das Verbesserungspotenzial beleuchteten. Größere Überraschungen erwartet sie nicht./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:32 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10.35 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12.22 € 		Abst. Kursziel*:
-15.27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.48%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse