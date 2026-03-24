United Internet 25.44 CHF 0.37% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Internet- und Mobilfunkkonzern strebe nach einem steigenden Free Cashflow, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Sowohl das Privatkunden- als auch das Geschäftskundensegment verzeichneten ein starkes Kundenwachstum. Bisher seien keine negativen Auswirkungen durch die Künstliche Intelligenz erkennbar./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.