United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
United Internet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Internet- und Mobilfunkkonzern strebe nach einem steigenden Free Cashflow, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Sowohl das Privatkunden- als auch das Geschäftskundensegment verzeichneten ein starkes Kundenwachstum. Bisher seien keine negativen Auswirkungen durch die Künstliche Intelligenz erkennbar./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.94 €
|
Abst. Kursziel*:
25.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.36%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AG
|
23.03.26
|TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Schwacher Handel: MDAX liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
19.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Schwacher Handel: MDAX bricht zum Handelsende ein (finanzen.ch)
|
19.03.26