NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einem Unternehmenskontakt anlässlich der angekündigten Abspaltung der Nahrungsmittelsparte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Management sei zuversichtlich, dass sich Chancen für zwei starke, eigenständige Unternehmen bieten, mit einem Umsatzwachstumspotenzial von 4 bis 6 Prozent im Bereich Haushalts- und Körperpflegeprodukte und von 3 bis 5 Prozent im Lebensmittelsegment, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih;