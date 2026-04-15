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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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15.04.2026 12:34:11

Unilever Overweight

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einem Unternehmenskontakt anlässlich der angekündigten Abspaltung der Nahrungsmittelsparte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Management sei zuversichtlich, dass sich Chancen für zwei starke, eigenständige Unternehmen bieten, mit einem Umsatzwachstumspotenzial von 4 bis 6 Prozent im Bereich Haushalts- und Körperpflegeprodukte und von 3 bis 5 Prozent im Lebensmittelsegment, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42.58 £ 		Abst. Kursziel*:
33.87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42.58 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
33.88%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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