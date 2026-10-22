UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 94,50 auf 102,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione stellte am Mittwoch die Chancen der Italiener in Deutschland und der Heimat auf den Prüfstand. Am Ende hob sie ihre Gewinnprognosen bis 2028 um 16 Prozent an. Sie geht davon aus, dass die Unicredit ihr Wachstum beschleunigt und eine solide Kapitalrendite beibehält. Die Bewertung hält Sabbione für reizvoll. Für die Commerzbank-Aktien sieht sie derweil kaum noch Spielraum und strich ihre Empfehlung./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
102.60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73.01 €
|
Abst. Kursziel*:
40.53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
71.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.88%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
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