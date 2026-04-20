UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Im Rahmen zweier Szenarien für die Commerzbank als eigenständiges Unternehmen oder bei einem Zusammengehen habe die italienische Konkurrentin und Großaktionärin ihre Einschätzungen für Wertschöpfung und Synergien konkretisiert, schrieb Delphine Lee am Montagabend. Die Aussagen über die schwache Entwicklung in Deutschland seien ebenso wenig überraschend wie die erwarteten 2 Milliarden Euro Synergien vor Steuern bei einer Fusion. Lee bleibt bei ihrer Einschätzung, dass die Bewertung der Commerzbank die entscheidende Hürde für eine deutliche Übernahmeprämie darstellt - mehr als 10 Prozent könnten die Italiener wohl nicht aufbringen. Die Vorstellungen beider Seiten lägen zudem immer noch weit auseinander./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
69.10 €
|
Abst. Kursziel*:
30.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.06%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
20.04.26
|Unicredit kritisiert Commerzbank - Reaktion: 'Nicht glaubwürdig' (AWP)
|
20.04.26
|Commerzbank lehnt Unicredit-Ideen ab: Kein glaubwürdiger Plan zur Wertsteigerung (AWP)
|
20.04.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
20.04.26
|UniCredit-Chef fordert Wandel bei Commerzbank - Aktie gefragt (Dow Jones)
|
20.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
20.04.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20.04.26
|STOXX-Handel STOXX 50 liegt im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|06:28
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|06:28
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|06:28
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|60.72
|-6.09%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:42
|
Goldman Sachs Group Inc.
Allianz Buy
|07:22
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ströer Buy
|07:20
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BASF Hold
|07:13
|
RBC Capital Markets
Unilever Sector Perform
|07:05
|
JP Morgan Chase & Co.
TUI Overweight
|06:38
|
JP Morgan Chase & Co.
Nemetschek Overweight
|06:30
|
Barclays Capital
Fresenius Medical Care Equal Weight