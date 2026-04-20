UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88,90 Euro belassen. Die weiteren Schritte der italienischen Großbank mit Blick auf die geplante Übernahme der Commerzbank seien nach wie vor ungewiss, was die Aktien-Story der Unicredit etwas komplizierter mache, schrieb Paola Sabbione in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch böten alle Szenarien solide Renditen für die Aktionäre. Die Unicredit-Aktie sei weiterhin günstig bewertet./rob/edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
88.90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68.88 €
|
Abst. Kursziel*:
29.07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.41%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
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