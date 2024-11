ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Under Armour von 12 auf 16 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen und der angehobene Ergebnisausblick des Sportwarenherstellers hätten die Aktie nach oben katapultiert, schrieb Analyst Jay Sole in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dennoch sieht er eine Trendwende bei den Amerikanern noch nicht vollständig eingepreist und entsprechend weiteres Kurspotenzial./gl/ag;