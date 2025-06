Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich leichter

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.30 Prozent leichter bei 6’015.18 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 46.798 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.423 Prozent auf 6’007.61 Punkte an der Kurstafel, nach 6’033.11 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’005.82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6’023.25 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’958.38 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5’675.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2024, wurde der S&P 500 auf 5’473.23 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 2.50 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Bath Body Works (+ 6.27 Prozent auf 27.45 USD), Western Digital (+ 3.43 Prozent auf 59.38 USD), Dell Technologies (+ 3.21 Prozent auf 117.39 USD), United Rentals (+ 2.63 Prozent auf 706.47 USD) und Lumen Technologies (+ 2.46 Prozent auf 4.17 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Enphase Energy (-23.60 Prozent auf 35.09 USD), AES (-6.98 Prozent auf 10.66 USD), Under Armour (-4.29 Prozent auf 6.36 USD), Equifax (-3.96 Prozent auf 256.87 USD) und T-Mobile US (-3.95 Prozent auf 221.87 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11’239’600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.079 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent.

Redaktion finanzen.ch