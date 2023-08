NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 US-Dollar belassen. Der US-Sportbekleidungshersteller habe einen kleinen Gewinn je Aktie verbucht, wohingegen der Markt einen leichten Verlust je Aktie erwartet habe, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gewinnprognose habe aber enttäuscht./la/he;