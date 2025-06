NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Relx mit einem Kursziel von 4630 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Fachverlags und Datenbankanbieters steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Relx dürfte am 24. Juli Halbjahreszahlen im Rahmen des ersten Quartals sowie der Jahresziele vorlegen und werde mit einem ungerechtfertigten Abschlag zur US-Konkurrenz gehandelt, schrieb Daniel Kerven in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag;