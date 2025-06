Schwacher Handel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Letztendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.22 Prozent tiefer bei 5’967.84 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 46.969 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.491 Prozent auf 6’010.21 Punkte an der Kurstafel, nach 5’980.87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5’952.56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’018.20 Punkten erreichte.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 0.602 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.05.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5’940.46 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 20.03.2025, mit 5’662.89 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 20.06.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’473.17 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 1.69 Prozent. 6’147.43 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Under Armour (+ 13.94 Prozent auf 7.03 USD), Under Armour (+ 12.46 Prozent auf 6.59 USD), Kroger (+ 9.84 Prozent auf 71.97 USD), CarMax (+ 6.59 Prozent auf 68.57 USD) und Coinbase (+ 4.43 Prozent auf 308.38 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Accenture (-6.86 Prozent auf 285.37 USD), Cognizant (-4.64 Prozent auf 75.47 USD), Albemarle (-4.61 Prozent auf 56.66 USD), Alphabet A (ex Google) (-3.85 Prozent auf 166.64 USD) und DXC Technology (-3.66 Prozent auf 14.22 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 83’945’918 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.101 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch