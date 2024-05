NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Under Armour nach Quartalszahlen von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 8 auf 6 US-Dollar gesenkt. Die Kennziffern des Sportmodeherstellers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr habe jedoch klar enttäuscht./edh/he;