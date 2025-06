S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt am Freitagmittag nach

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.18 Prozent tiefer bei 5’970.17 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 46.969 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.491 Prozent auf 6’010.21 Punkte an der Kurstafel, nach 5’980.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’959.18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’018.20 Punkten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0.563 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’940.46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.03.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5’662.89 Punkten auf. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 20.06.2024, bei 5’473.17 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1.73 Prozent zu. Bei 6’147.43 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Under Armour (+ 9.72 Prozent auf 6.77 USD), Kroger (+ 8.73 Prozent auf 71.24 USD), Under Armour (+ 8.45 Prozent auf 6.36 USD), CarMax (+ 5.70 Prozent auf 68.00 USD) und Coinbase (+ 4.36 Prozent auf 308.16 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Accenture (-6.54 Prozent auf 286.35 USD), Albemarle (-2.85 Prozent auf 57.71 USD), Eli Lilly (-2.75 Prozent auf 763.44 USD), KLA-Tencor (-2.62 Prozent auf 848.33 USD) und Lam Research (-2.58 Prozent auf 89.86 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31’908’488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.101 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch