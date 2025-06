FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Hold" belassen. Ein Mittagessen mit Konzernchef und Finanzvorstand habe einige Erkenntnisse gebracht, was der Kapitalmarkttag bringen könnte, schrieb Jon Bell in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zudem seien die Jahresziele untermauert worden./ag/gl;