FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 41 auf 42 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet für das zweite Quartal mit einem organischen Wachstum von 5 Prozent und einer im Vergleich mit dem Vorjahr stabilen operativen Marge von 19 Prozent. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätzen (book to bill) dürfte nahezu ausgeglichen sein, schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Mitte Juli./ag/gl;