Prosus-Aktie stärker: Prosus will Umsatz in den kommenden drei Jahren verdoppeln

Das würde den Erlös bis 2028 auf 12,5 Milliarden US-Dollar (rund 10,8 Mrd Euro) bringen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch auf seinem Kapitalmarkttag an. Prosus konzentriert sich derzeit auf die Expansion seines E-Commerce-Geschäfts. Der Investor baut auch sein Engagement bei Essenslieferdiensten aus. Der Aktionär des an der Frankfurter Börse notierten Unternehmens Delivery Hero übernimmt gerade dessen Konkurrenten Just Eat Takeaway.com .

Prosus will seinen Marktwert bis Mitte 2028 zudem auf 200 Milliarden Dollar verdoppeln. "Wir arbeiten daran, Prosus um 100 Milliarden US-Dollar zu vergrössern", erklärte Konzernchef Fabricio Bloisi: "Ich würde gerne eines der grössten Technologieunternehmen ausserhalb der USA aufbauen." Wichtigstes Investment des Unternehmens ist die Beteiligung an dem chinesischen Technologiekonzern Tencent, der allein mittlerweile auf einen Marktwert von rund 140 Milliarden Dollar kommt.

Prosus gehört zum südafrikanischen Medienkonzern Naspers, der laut letzten Daten von Bloomberg noch rund 41 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält. Mit Prosus hatte Naspers sein Techgeschäft über die Börse abgespalten, als dieses die Geschäftsentwicklung des Stammkonzerns zu überschatten drohte.

Die Prosus-Aktie notiert am Mittwoch an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 1,07 Prozent höher bei 48,70 Euro.

