NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen der Fluggesellschaft dürften ein operatives Ergebniswachstum (Ebit), aber eine vergleichsweise verhaltene Umsatzentwicklung belegen, schrieb Harry Gowers in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag;