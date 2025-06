Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.84 Prozent leichter bei 5’982.72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 46.798 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.423 Prozent auf 6’007.61 Punkte an der Kurstafel, nach 6’033.11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 5’974.80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’023.25 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5’958.38 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 17.03.2025, mit 5’675.12 Punkten bewertet. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.06.2024, bei 5’473.23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 1.95 Prozent aufwärts. Bei 6’147.43 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Bath Body Works (+ 5.03 Prozent auf 27.13 USD), Valero Energy (+ 2.91 Prozent auf 141.77 USD), Lockheed Martin (+ 2.63 Prozent auf 479.34 USD), Humana (+ 2.57 Prozent auf 241.45 USD) und Live Nation Entertainment (+ 2.30 Prozent auf 145.59 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Enphase Energy (-23.97 Prozent auf 34.92 USD), AES (-8.12 Prozent auf 10.53 USD), United Airlines (-6.18 Prozent auf 73.67 USD), Adobe (-4.74 Prozent auf 382.68 USD) und Under Armour (-4.67 Prozent auf 6.33 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 36’330’184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.079 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

