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AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105

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Wachstum vereichnet 19.05.2026 16:04:00

AEVIS VICTORIA-Aktie fester: Umsatz und Gewinn im ersten Quartal gestiegen

AEVIS VICTORIA-Aktie fester: Umsatz und Gewinn im ersten Quartal gestiegen

AEVIS VICTORIA ist im ersten Quartal 2026 weiter gewachsen und hat den Gewinn markant gesteigert.

AEVIS VICTORIA
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Zum Wachstum beigetragen haben sowohl das Segment Gesundheitswesen mit der Klinikgruppe Swiss Medical Network als auch die Hoteltochter MRH Switzerland. Einen substanziellen Beitrag leistete zudem die Immobilien-Sparte.

Der konsolidierte Nettoumsatz erhöhte sich per 31. März 2026 um 1,8 Prozent auf 299,1 Millionen Franken, wie die Gruppe am Dienstag mitteilte. Der operative Gewinn auf Stufe EBITDA erhöhte sich um 19 Prozent auf 44,8 Millionen. Unter dem Strich resultierte ein Nettoergebnis vor Minderheiten von 18,8 Millionen nach 12,3 Millionen in der Vorjahresperiode.

Im grössten Segment Healthcare erzielte Swiss Medical Network einen Nettoumsatz von 226,0 Millionen Franken, was einem Wachstum von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gleichzeitig habe sich die Profitabilität deutlich verbessert, dank Effizienzsteigerungen im Spitalbetrieb, dem Ausbau ambulanter Angebote und einer konsequenten Kostendisziplin, so AEVIS.

Auch der Hotelbereich legte zu: MRH Switzerland erzielte mit 67,8 Millionen Franken ein Wachstum von 1,0 Prozent. Im Immobiliensegment erhöhte sich der Nettoumsatz deutlich auf 12,1 Millionen nach 8,6 Millionen im Vorjahr, was einem Wachstum von 41 Prozent entspricht.

Für den weiteren Jahresverlauf zeigt sich AEVIS VICTORIA zuversichtlich. Die Gruppe will im Rahmen der bisherigen Strategie ihre selektive Expansion, die operative Optimierung sowie die Weiterentwicklung ihrer Beteiligungen fortsetzen. Am Mittwoch, 20. Mai 2026, findet zudem der zweite Capital Markets Day des Unternehmens im Genolier Innovation Hub statt.

Die AEVIS VICTORIA-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,52 Prozent höher bei 13,35 Franken.

an/to

Freiburg (awp)

Weitere Links:

AEVIS-Aktie fester: Swiss Medical Network steigert Profitabilität deutlich

Bildquelle: Keystone
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