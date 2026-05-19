Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863
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19.05.2026 09:35:00
Swissquote-Aktie steigt: Beschlossener Aktiensplit wird per 28. Mai vollzogen
Die Onlinebank Swissquote setzt den von der Generalversammlung beschlossenen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 kommende Woche um.
Am 26. Mai wird die Kapitalmassnahme im Handelsregister eingetragen, womit sich die Zahl der Aktien auf rund 153 Millionen erhöht und der Nennwert 0,02 Franken betragen wird, wie Swissquote am Dienstag mitteilte. Der Eröffnungskurs wird auf Basis des Schlusskurses vom Vortag festgelegt.
Die Swissquote-Aktie legt am Dienstag an der SIX zeitweise 1,93 Prozent auf 401,18 Franken zu.
awp-robot/ys/to
Gland (awp)
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