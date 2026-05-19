Swissquote-Aktie steigt: Beschlossener Aktiensplit wird per 28. Mai vollzogen

Die gesplitteten Titel sollen ab dem 28. Mai unter einer neuen ISIN (CH1548235246) an der Schweizer Börse SIX gehandelt werden.

Am 26. Mai wird die Kapitalmassnahme im Handelsregister eingetragen, womit sich die Zahl der Aktien auf rund 153 Millionen erhöht und der Nennwert 0,02 Franken betragen wird, wie Swissquote am Dienstag mitteilte. Der Eröffnungskurs wird auf Basis des Schlusskurses vom Vortag festgelegt.

Die Swissquote-Aktie legt am Dienstag an der SIX zeitweise 1,93 Prozent auf 401,18 Franken zu.

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Gland (awp)