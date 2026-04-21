Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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Talanx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Versicherers habe er nur leichte Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der sich bessernden Erfolgsbilanz und der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens sei die Aktie nach wie vor moderat bewertet./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Overweight
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
117.40 €
|
Abst. Kursziel*:
6.47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
117.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.20%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
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