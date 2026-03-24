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Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005

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25.03.2026 06:38:08

Talanx Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Talanx beim Kursziel von 125 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das robuste Geschäft in der Primärversicherung werde unterschätzt, schrieb Kamran Hossain am Dienstagabend. Talanx verfüge ja sowohl über Primär- als auch Rückversicherung, dank seiner knappen Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück. Dabei werde das Erstversicherungsgeschäft allerdings klar niedriger bewertet - ungerechtfertigterweise. Denn der Reservepuffer decke die Gewinne in diesem Bereich inzwischen doppelt ab. Mit seinen Ergebnisschätzungen liegt Hossain bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent über dem Konsens und mit der Dividendenprognose noch deutlicher./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Talanx AG Overweight
Unternehmen:
Talanx AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
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