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Verunsicherte Anleger 19.05.2026 22:06:00

POET Technologies-Aktie mit Kurskapriolen: Was den Anteilsschein aktuell umtreibt

POET Technologies-Aktie mit Kurskapriolen: Was den Anteilsschein aktuell umtreibt

Die Aktie von POET Technologies steht derzeit im Anlegerfokus. Darum ist das Papier ein Spielball extremer Marktbewegungen.

POET Technologies
11.18 EUR -6.68%
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• Aktie von POET Technologies zeigt extreme Ausschläge
• Vereinbarung mit Lumilens geschlossen
• Kapitalmassnahme über 400 Millionen US-Dollar

Die an der NASDAQ gelistete Aktie von POET Technologies konnte auf Monatssicht um beachtliche 39 Prozent zulegen, seit Jahresbeginn ging es sogar um rund 124,5 Prozent nach oben. Doch am gestrigen Montag folgte ein Kurseinbruch um 11,02 Prozent auf 14,21 US-Dollar.

Im NASDAQ-Handel am Dienstag ging es weiter abwärts: Letztlich verlor das Papier 8,02 Prozent auf 13,31 US-Dollar.

Lumilens-Vereinbarung rückt in den Fokus

POET Technologies bemüht sich, seine Optical-Interposer-Technologie kommerziell breiter zu etablieren und hat dazu eine strategische Entwicklungs- und Liefervereinbarung für photonische Lösungen in KI-Rechenzentren mit Lumilens geschlossen. Im Mittelpunkt steht dabei ein sogenannter "Electrical-Optical Interposer" (EOI), der elektronische und optische Komponenten auf Wafer-Ebene integrieren soll. Ziel der Zusammenarbeit ist es nach Angaben des Unternehmens, leistungsfähigere und zugleich kosteneffizientere optische Verbindungen für KI-Infrastrukturen zu entwickeln.

Wie POET Technologies weiter mitteilt, hat Lumilens im Rahmen der Vereinbarung einen ersten Auftrag über 50 Millionen US-Dollar platziert. Über einen Zeitraum von fünf Jahren könnte das gesamte Auftragsvolumen laut der Mitteilung auf mehr als 500 Millionen US-Dollar anwachsen. Von den Märkten wurde die am 15. Mai bekannt gegebene Vereinbarung mit Lumilens als positives operatives Signal eingeordnet.

Kapitalmassnahme über 400 Millionen US-Dollar

Auf die Stimmung drückt nun aber eine Kapitalerhöhung. Dabei platzierte das Unternehmen durch die Ausgabe von rund 19,05 Millionen Stammaktien sowie begleitenden Optionsscheinen an einen institutionellen Investor ein registriertes Direktangebot mit einem Bruttoemissionserlös von rund 400 Millionen US-Dollar. Der Ausgabepreis lag laut der Unternehmensmitteilung bei 21,00 US-Dollar je Einheit und damit oberhalb des Mitte Mai erreichten 52-Wochen-Hochs von 20,81 US-Dollar. Zusätzlich wurden Warrants mit einer Laufzeit von drei Jahren ausgegeben, die zu einem Ausübungspreis von 26,25 US-Dollar je Aktie eingelöst werden können.

Nach Angaben von POET Technologies sollen die Mittel aus der Finanzierung vor allem zur Umsetzung der Wachstumsstrategie eingesetzt werden. Dazu zählen der Ausbau der Fertigungskapazitäten, Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Skalierung der Aktivitäten im Bereich optischer Lichtquellen und Module für KI- und Rechenzentrumsanwendungen.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, die Mittel auch für mögliche Akquisitionen sowie zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung zu verwenden. Ziel sei es, die industrielle Skalierung der Photonic-Interconnect-Plattform zu beschleunigen und die Position im Markt für KI-Infrastruktur weiter auszubauen.

Solche Kapitalmassnahmen sorgen an der Börse häufig für Nervosität, da bestehende Aktionäre eine Verwässerung ihrer Anteile befürchten. Entsprechend volatil reagierte die Aktie auf die Meldung.

Was das für Privatanleger bedeutet

Für Privatanleger bleibt POET Technologies ein spekulativer Technologiewert mit entsprechend hohen Risiken. So treffen bei der Aktie derzeit operative Fortschritte auf Sorgen über die Finanzierung und mögliche Verwässerungseffekte. Anleger sollten deshalb insbesondere beobachten, wie die Mittel aus der Kapitalmassnahme eingesetzt werden und ob die Kooperation mit Lumilens zu weiteren kommerziellen Fortschritten führt. Wegen der hohen Schwankungsanfälligkeit bleibt die Aktie vor allem für risikobereite Investoren geeignet.

Thomas Zoller, Martina Köhler, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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