SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec nach gutem Lauf von 37 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neu zuständige Analystin Amelie Dueckelmann-Dublany geht davon aus, dass die Rally der Aktien fdes Halbleiterausrüsters noch Spielraum hat, da die im Gesamtsektor spürbare Auftragsdynamik nun auch bei Suss ankomme. Die derzeit mit einem Abschlag bewerteten Aktien sollten sich der Bewertung anderer Branchenausrüster annähern, schrieb sie am Mittwochnachmittag./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.42 €
|
Abst. Kursziel*:
54.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.45%
|
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany
|
KGV*:
-
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|13.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|64.65
|1.49%
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