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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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30.04.2026 08:10:29

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec nach gutem Lauf von 37 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neu zuständige Analystin Amelie Dueckelmann-Dublany geht davon aus, dass die Rally der Aktien fdes Halbleiterausrüsters noch Spielraum hat, da die im Gesamtsektor spürbare Auftragsdynamik nun auch bei Suss ankomme. Die derzeit mit einem Abschlag bewerteten Aktien sollten sich der Bewertung anderer Branchenausrüster annähern, schrieb sie am Mittwochnachmittag./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.42 € 		Abst. Kursziel*:
54.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.45%
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-
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08:10 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
08.04.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
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