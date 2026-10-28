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STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

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29.10.2026 12:45:23

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Ergebnisse und Ausblick des Chipkonzerns lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Janardan Menon am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.58 € 		Abst. Kursziel*:
56.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54.26%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
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