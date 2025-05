NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stabilus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers hätten die Konsensschätzungen im vergangenen Quartal etwas verfehlt, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montag in einer ersten Reaktion. Verantwortlich dafür sei vor allem das schwache Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum. Zudem sei im ersten Geschäftshalbjahr der Preisdruck in China gestiegen. Der Markt dürfte sich mit Blick auf die Aussichten auf die Auswirkungen von Zöllen sowie Maßnahmen zu deren Kompensierung richten./gl/bek;