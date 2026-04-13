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Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003

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13.04.2026 13:27:05

Springer Nature Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Beim Wissenschaftsverlag erwartet er am 5. Mai eine anhaltend gute organische Entwicklung. Währungsseitig gebe es allerdings eine enorme Bremswirkung./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
17.54 € 		Abst. Kursziel*:
36.83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.05%
Analyst Name::
Julien Roch 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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