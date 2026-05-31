Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
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31.05.2026 18:00:38
Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Springer Nature-Aktie
Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der Springer Nature-Aktie abgegeben.
4 Experten stufen die Springer Nature-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 27,75 EUR, was einem Anstieg von 8,49 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Springer Nature-Aktie von 19,26 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|31,00 EUR
|60,96
|06.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|25,00 EUR
|29,80
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|31,00 EUR
|60,96
|05.05.2026
|Barclays Capital
|24,00 EUR
|24,61
|05.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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