Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
17.72EUR
0.06EUR
0.34 %
14:13:19
BMN
02.02.2026 12:51:46
Springer Nature Buy
Springer Nature
17.72 EUR 0.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 25 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate diskutierte am Montag in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 auch seine Erwartungen an 2026 und jüngstes Feedback von Investoren. Überhangrisiken seitens Private Equity belasteten zunächst, grundsätzlich sei jedoch jede Zunahme an Liquidität in den Aktien nur zu begrüßen./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.70 €
|
Abst. Kursziel*:
35.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.44%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
