Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003

Springer Nature
18.22 EUR 0.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 29 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verluste seit dem Börsengang im Oktober 2024 seien wohl vor allem auf die geringe Liquidität in den Aktien zurückzuführen, schrieb James Tate am Donnerstag. Jede Platzierung von Private-Equity-Firmen würde daher wohl letztlich zum Kurstreiber./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Springer Nature Buy
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.14 € 		Abst. Kursziel*:
37.82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.21%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Springer Nature

Analysen zu Springer Nature

11:15 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
