NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dem Solarunternehmen sei ein guter Start ins Jahr geglückt, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage des Herstellers von Windkraftanlagen decke sich mit den Erwartungen./rob/bek/la;