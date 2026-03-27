Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Gael de-Bray bezog in einem am Freitag vorliegenden Kommentar Stellung zu Medienberichten über eine Erklärung des Managements, dass Kunden aufgrund der Lage im Iran Investitionen aufschöben. Er selbst geht aber nur von geringfügigen Auswirkungen auf die Auftragseingänge und Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals aus./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
245.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
204.70 €
|
Abst. Kursziel*:
19.69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
204.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.80%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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