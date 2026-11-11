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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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11.11.2026 10:25:30

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie glaubt laut erster Beurteilung der Zahlen am Mittwoch an eine positive Kursreaktion. Ziele für das Geschäftsjahr 2027 lägen in den Gas- und Netztechnikbereichen beim Wachstum und bei den Margen über den Markterwartungen. Für die Mittelfristziele bis 2030 kann er sich weniger erwärmen, diese seien aber vielleicht auch einer konservativen Haltung geschuldet./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
126.50 € 		Abst. Kursziel*:
66.01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
131.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59.62%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
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