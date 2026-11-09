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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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09.11.2026 11:11:31

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Colin Moody rechnet laut seinem am Montag vorliegenden Kommentar mit positiven Impulsen, wenn der Energietechnikkonzern am Mittwoch einen "Mini-Kapitalmarkttag" abhalten werde. Konkret geht er von einem Aktienrückkaufprogramm in einer möglichen Größenordnung von 15 bis 20 Milliarden Euro aus. Mittelfristige Ziele könnten in einer Phase allgemeiner Unsicherheit rund um den KI-Megatrend hilfreich werden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 21:37 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
116.80 € 		Abst. Kursziel*:
71.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
120.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66.67%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
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