NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Colin Moody rechnet laut seinem am Montag vorliegenden Kommentar mit positiven Impulsen, wenn der Energietechnikkonzern am Mittwoch einen "Mini-Kapitalmarkttag" abhalten werde. Konkret geht er von einem Aktienrückkaufprogramm in einer möglichen Größenordnung von 15 bis 20 Milliarden Euro aus. Mittelfristige Ziele könnten in einer Phase allgemeiner Unsicherheit rund um den KI-Megatrend hilfreich werden./rob/tih/ag;