Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Colin Moody rechnet laut seinem am Montag vorliegenden Kommentar mit positiven Impulsen, wenn der Energietechnikkonzern am Mittwoch einen "Mini-Kapitalmarkttag" abhalten werde. Konkret geht er von einem Aktienrückkaufprogramm in einer möglichen Größenordnung von 15 bis 20 Milliarden Euro aus. Mittelfristige Ziele könnten in einer Phase allgemeiner Unsicherheit rund um den KI-Megatrend hilfreich werden./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
116.80 €
|
Abst. Kursziel*:
71.23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
120.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.67%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
06.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
06.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
06.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|109.00
|3.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:59
|
DZ BANK
LANXESS Kaufen
|11:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy
|11:52
|
UBS AG
Sanofi Neutral
|11:27
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Sector Perform
|11:25
|
UBS AG
GEA Buy
|11:24
|
RBC Capital Markets
Ahold Delhaize Sector Perform
|11:23
|
RBC Capital Markets
ASOS Sector Perform