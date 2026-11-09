Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’822 0.2%  SPI 20’866 0.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’916 0.4%  Euro 0.9146 0.1%  EStoxx50 6’199 0.5%  Gold 4’099 0.8%  Bitcoin 60’622 -1.1%  Dollar 0.8175 -0.3%  Öl 96.3 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Intesa Sanpaolo-Aktie fest: Consob genehmigt Übernahmeangebot für Monte dei Paschi
Prosus-Aktie: Just Eat-Kuriere streiken in Zürich und im Glatttal
Commerzbank-Aktie legt zu: Unicredit will Einfluss im Aufsichtsrat ausbauen
BMW-Aktie schwächer: Mehr Batteriezellen sollen aus Europa und den USA gekauft werden
Nordex-Aktie dennoch tiefer: 15-jähriger Servicevertrag ergänzt neuen Auftrag
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

108.64
CHF
3.08
CHF
2.92 %
09:24:02
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 07:39:06

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
109.45 CHF 2.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie legte am Freitag die Punkte dar, auf die er beim bevorstehenden "Mini-Kapitalmarkttag" des Energietechnikkonzerns achten will. Nach schwacher Kursentwicklung könnten neue Ziele und ein Strategie-Update der Aktie einen "willkommenen Adrenalinstoß" geben. Der Experte hat unter anderem Ziele für das Jahr 2030 auf seinem Zettel./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 20:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
116.80 € 		Abst. Kursziel*:
79.79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
119.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
76.06%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:39 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Siemens Energy Buy UBS AG
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen