Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und der Gewinn hätten im vierten Quartal den vom Unternehmen ermittelten Konsens übertroffen, schrieb Richard Dawson am Mittwoch. Der Energietechnik-Konzern spüre kein Nachlassen der Nachfrage. Nach dem jüngsten Kursrutsch seien die Neuigkeiten vom Mittwoch ermutigend./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
126.50 €
|
Abst. Kursziel*:
62.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
131.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.25%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
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