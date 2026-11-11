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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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11.11.2026 12:49:14

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
121.43 CHF 11.00%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und der Gewinn hätten im vierten Quartal den vom Unternehmen ermittelten Konsens übertroffen, schrieb Richard Dawson am Mittwoch. Der Energietechnik-Konzern spüre kein Nachlassen der Nachfrage. Nach dem jüngsten Kursrutsch seien die Neuigkeiten vom Mittwoch ermutigend./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
205.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
126.50 € 		Abst. Kursziel*:
62.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
131.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.25%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
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