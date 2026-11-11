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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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11.11.2026 10:00:49

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christopher Leonard rechnete am Mittwoch mit einer positiven Reaktion auf die Zahlen für das Geschäftsjahr und den Ausblick. Die Münchner hätten klargemacht, dass der Zenit im Geschäft mit Gasturbinen noch nicht erreicht sei./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
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Siemens Energy AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Christopher Leonard 		KGV*:
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