Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria erinnerte am Donnerstag an ehemals unruhige Zeiten, in denen der Ölkonzern die Erwartungen entweder deutlich übertroffen oder unterschritten habe. Diese Zeiten schienen aber vorbei zu sein, denn die nun vorgelegten Resultate seien unspektakulär./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:44 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.