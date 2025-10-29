Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.10.2025 10:52:59

Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

Shell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria erinnerte am Donnerstag an ehemals unruhige Zeiten, in denen der Ölkonzern die Erwartungen entweder deutlich übertroffen oder unterschritten habe. Diese Zeiten schienen aber vorbei zu sein, denn die nun vorgelegten Resultate seien unspektakulär./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

