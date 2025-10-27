Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell auf "Outperform" belassen. Seit den optimistischen Vorab-Aussagen des Ölkonzerns zu den anstehenden Quartalszahlen sowie der angehobenen Prognose seien die Konsensschätzungen für den Nettogewinn um elf Prozent gestiegen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Seine eigenen Prognosen lägen noch knapp darüber. Der Experte rechnet mit einem insgesamt soliden Zwischenbericht der Briten./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28.25 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
10:02
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Börse London: Am Donnerstagmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
23.10.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:15
|Shell Outperform