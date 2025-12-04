SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.12.2025 22:30:47
SCHOTT Pharma Hold
SCHOTT Pharma
17.21 CHF 0.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Eckdaten für alte Geschäftsjahr und einem vorsichtigen Ausblick auf 2025/26 auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. Die Aktien preisten bereits ein langsameres mittelfristiges Umsatzwachstum ein als vor der aktuellen Zielsenkung angepeilt worden war, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24.70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.50 €
|
Abst. Kursziel*:
33.51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.83%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse