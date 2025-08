NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Die Kursschwäche seit der Vorlage der Zahlen fürs erste Halbjahr eröffne für langfristig orientierte Investoren eine Gelegenheit, schrieb Alasdair Leslie in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/tih;