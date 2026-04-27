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27.04.2026 07:50:22

SAP SE Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 250 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Softwarekonzerns hätten die Branchensorgen aufgrund der Berichte über die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf Konkurrenten und Partnerunternehmen gemildert, schrieb Nay Soe Naing in seiner Einschätzung vom Sonntag. Das Management habe zwar betont, der Konzern sei nicht immun gegen die Auswirkungen eines längeren Konflikts. Doch der Experte geht im Basisszenario von dessen baldigem Ende aus. Er kappte allerdings seine kurzfristigen Wachstumsschätzungen etwas./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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