SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 250 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Softwarekonzerns hätten die Branchensorgen aufgrund der Berichte über die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf Konkurrenten und Partnerunternehmen gemildert, schrieb Nay Soe Naing in seiner Einschätzung vom Sonntag. Das Management habe zwar betont, der Konzern sei nicht immun gegen die Auswirkungen eines längeren Konflikts. Doch der Experte geht im Basisszenario von dessen baldigem Ende aus. Er kappte allerdings seine kurzfristigen Wachstumsschätzungen etwas./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
215.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
147.84 €
|
Abst. Kursziel*:
45.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.45%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
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