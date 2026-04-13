NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Während der Markt versuche, die Turbulenzen im Nahen Osten hinter sich zu lassen, griffen Anleger wieder auf Themen zurück, die vor Ausbruch des Iran-Konflikts prominent gewesen seien, schrieb Charles Brennan am Sonntag zum europäischen Software-Sektor. Im Vordergrund stehe dabei eine anhaltend zurückhaltende Einschätzung der Branche. Er könne sich nicht erinnern, dass die Stimmung in diesem Segment jemals schlechter gewesen wäre./edh/ag;