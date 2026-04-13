Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’109 -0.6%  SPI 18’389 -0.5%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’558 -1.0%  Euro 0.9241 0.1%  EStoxx50 5’869 -1.0%  Gold 4’738 -0.2%  Bitcoin 55’922 -0.2%  Dollar 0.7903 -0.1%  Öl 101.8 8.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Beiersdorf-Aktie
Aktien von Shell, BP, ExxonMobil & Co. legen zu: Eskalation im Nahen Osten beflügelt Energiesektor
Swiss Re-Aktie rutscht dennoch zweistellig ab: SST-Quote bestätigt
GAM-Aktie: Anthony Marek als möglicher VR-Präsident vorgeschlagen
Suche...
Plus500 Depot

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

131.50
CHF
5.76
CHF
4.58 %
09:01:59
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.04.2026 07:52:02

SAP SE Buy

SAP
128.44 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Während der Markt versuche, die Turbulenzen im Nahen Osten hinter sich zu lassen, griffen Anleger wieder auf Themen zurück, die vor Ausbruch des Iran-Konflikts prominent gewesen seien, schrieb Charles Brennan am Sonntag zum europäischen Software-Sektor. Im Vordergrund stehe dabei eine anhaltend zurückhaltende Einschätzung der Branche. Er könne sich nicht erinnern, dass die Stimmung in diesem Segment jemals schlechter gewesen wäre./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:11 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf SAP

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender SAP-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
139.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
139.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten