SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Während der Markt versuche, die Turbulenzen im Nahen Osten hinter sich zu lassen, griffen Anleger wieder auf Themen zurück, die vor Ausbruch des Iran-Konflikts prominent gewesen seien, schrieb Charles Brennan am Sonntag zum europäischen Software-Sektor. Im Vordergrund stehe dabei eine anhaltend zurückhaltende Einschätzung der Branche. Er könne sich nicht erinnern, dass die Stimmung in diesem Segment jemals schlechter gewesen wäre./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:11 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
139.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
139.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
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