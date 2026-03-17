RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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RELX Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx nach einer IT-Konferenz zum Thema Gesundheit mit einem Kursziel von 3075 Pence auf "Overweight" belassen. Hierbei sei es unter anderem um KI-Agenten für den Einsatz in Gesundheits-Informationstechnologie gegangen, schrieb Nick Dempsey am Montagabend. Klinische Informationen umfassten etwa die Dokumentation, die automatisierte Erwirtschaftung von Umsätzen sowie die Kontaktaufnahmen zu Patienten./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30.75 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
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