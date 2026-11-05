SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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SAF-HOLLAND SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe solide abgeschnitten und in puncto Profitabilität geliefert, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings gehe er davon aus, dass die schwachen Auftragseingänge für schwere Sattelzugmaschinen und Lkw auf dem nordamerikanischen Markt weiterhin eine Belastung darstellen werden. Für diese liefert das Unternehmen Achsen, Federungen und Sattelkupplungen./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Hold
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.95 €
|
Abst. Kursziel*:
0.24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.45%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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