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SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

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06.11.2026 11:18:28

SAF-HOLLAND SE Hold

SAF-HOLLAND
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe solide abgeschnitten und in puncto Profitabilität geliefert, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings gehe er davon aus, dass die schwachen Auftragseingänge für schwere Sattelzugmaschinen und Lkw auf dem nordamerikanischen Markt weiterhin eine Belastung darstellen werden. Für diese liefert das Unternehmen Achsen, Federungen und Sattelkupplungen./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Hold
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.95 € 		Abst. Kursziel*:
0.24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.45%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
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