SAF-HOLLAND 19.65 CHF 4.33% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe einen überraschend hohen operativen Gewinn sowie einen starken Finanzmittelfluss (FCF) erzielt, schrieb Sebastian Ubert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.