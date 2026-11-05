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SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

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05.11.2026 10:48:51

SAF-HOLLAND SE Buy

SAF-HOLLAND
19.65 CHF 4.33%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe einen überraschend hohen operativen Gewinn sowie einen starken Finanzmittelfluss (FCF) erzielt, schrieb Sebastian Ubert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.85 € 		Abst. Kursziel*:
18.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.82%
Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
-
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10:48 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
23.10.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
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