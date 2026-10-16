SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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SAF-HOLLAND SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland vor Quartalszahlen von 19 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bedingungen auf den Absatzmärkten in der EMEA-Region sollten weiterhin robust sein, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage in Nordamerika dürfte sogar noch stärker ausfallen, gestützt von einer soliden Auftragsdynamik im ersten Halbjahr. Für den Lkw-Zulieferer erwartet er ein Umsatzplus von 9 Prozent./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Hold
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.67%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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