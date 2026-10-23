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SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

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23.10.2026 12:22:17

SAF-HOLLAND SE Buy

SAF-HOLLAND
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SAF-Holland vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um knapp 9 Prozent gestiegen sein, schrieb Sebastian Ubert in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Prognose für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Lkw-Zulieferers entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.30 € 		Abst. Kursziel*:
22.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
-
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12:22 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
16.10.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
10.08.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
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